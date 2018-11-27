بالفيديو: بعد 16 يوما من الاعتصام موظفو عقود وزارة الكهرباء يهددون بالتوقف عن العمل

2018/11/27 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتظاهرون ويعتصمون منذ فترات طويلة دون ان يحرك اي مسؤول ملف تثبيتهم، ورغم خطورة اعمالهم الا ان موظفي عقود وزارة الكهرباء لا يزالون يواظبون على العمل، لكنهم هدّدوا بالتوقف عن العمل في حال لم تنفذ مطالبهم .ستة عشر يومًا من الاعتصامات المفتوحة في اغلب دوائر الكهرباء بعموم المحافظات ولاتزال مستمرة، اللجنة التنسيقية المركزية المنظمة لتلك الاعتصامات طالبت بعدم استخدام قضيتهم كورقة ضغط سياسي تمرر من خلالها الاتفاقات والتفاهمات السياسية المبطنة.

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