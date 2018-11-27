بغداد تمنع وصول الكتب المنهجية الى المدارس الكوردية في كركوك‎

2018/11/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان السلطات في محافظة كركوك منعت وصول مليون كتاب منهجي كوردي الى المحافظة، مؤكدة انه جاء بعد سماح سلطات الاقليم ارسال 5 ملايين كتاب الى بغداد عن طريق كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في تصريح صحفي اطلعت عليه شفق نيوز، ان الوزارة قامت قبل يومين بارسال مليون كتاب منهجي الى مدارس الدراسة الكوردية في كركوك، مستدركا ان النقاط الحدودية بين اربيل ودهوك منعت وصول الكتب الى كركوك وضواحيها والى منطقة طوزخورماتو.

واضاف ان الحكومة العراقية طالبت برسوم جمركية مقابل السماح لعبور تلك الكتب الى تلك المناطق في وقت لا تفرض اية دولة في العالم الضرائب او الرسوم الجمركية على الكتب المنهجية، لافتا الى ان الوزارة قامت باعادة تلك الكتب الى مخازنها في اربيل .

واشار سيويلي الى ان وزير تربية كوردستان يبذل المساعي حاليا مع الحكومة العراقية ووزارة تربيتها من اجل ايصال تلك الكتب الى الطلبة الكورد في كركوك، لان وزارة التربية العراقية قامت بجلب 5 ملايين كتاب من تركيا الى العراق عن طريق معبر ابراهيم الخليل ولم يقم الاقليم بفرض الرسوم الجمركية ولا الضرائب عليها وقام بإيصالها الى المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة العراقية.

واوضح سيويلي ان وزارة التربية الكوردستانية قدم جميع المساعدات للدراسة الكوردية في كركوك ابتداء من جميع المستلزمات قطاع التربية من اجل تطوير قطاع التربية والدراسة الكوردية في تلك المناطق.

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