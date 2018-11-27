بفعل تهديدات ترامب انخفاض أسهم شركة

2018/11/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت قيمة سهم شركة أبل وسعر صرف الجنيه الإسترليني، إثر تهديدات وانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكل من الشركة الأميركية واتفاق "البريكست"، مساء الاثنين.وهدد

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