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بفعل تهديدات ترامب انخفاض أسهم شركة
2018/11/27 | 19:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجعت قيمة سهم شركة أبل وسعر صرف الجنيه الإسترليني، إثر تهديدات وانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكل من الشركة الأميركية واتفاق "البريكست"، مساء الاثنين.وهدد

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