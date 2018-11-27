واع/ مقتل داعشي في حمرين شمال شرق بعقوبة

2018/11/27 | 19:04

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27/11/2018 18:55:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/خاص

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى،اليوم الثلاثاء، بوقوع عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في شباك صيادي الأسماك في بحيرة حمرين بالمحافظة.

وذكرالمصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي واع) إن "صيادي الأسماك ومعهم الأهالي والقوات الأمنية تمكنوا من قتل عنصر مهم في تنظيم داعش الإرهابي عند محاولته التسلل عبر بحيرة حمرين شمال شرقي مدينة بعقوبة".

وأضاف، أنه "تم سحب جثة الإرهابي وإتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة هناك تحسبا لتسلل إرهابيين آخرين".

ت/ص.ص

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