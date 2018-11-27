2018/11/27 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكد نائب وزير الخارجية الروسية ،الثلاثاء، أن نشر أمريكا صواريخها المجنحة في بلدان مجاورة لروسيا لن يبقى دون رد.وقال سيرغي ريابكوف ان ” موسكو تعتبر نشر واشنطن على اليابسة صواريخ MK41 المجنحة “توماهوك” ضمن منظومات “Aegis Ashore” في أوروبا، انتهاكاً مباشراً وصارخاً لمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى” في أوروبا”.وأضاف أن ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الروسية: نشر أمريكا صواريخها المجنحة في البلدان المجاورة لنا لن يبقى دون رد alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: نشر أمريكا صواريخها المجنحة في البلدان المجاورة لنا لن يبقى دون رد) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: نشر أمريكا صواريخها المجنحة في البلدان المجاورة لنا لن يبقى دون رد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).