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هل سيكون حزب العمال الكردستاني “كبش الفداء” لانعاش مطار السليمانية ؟
2018/11/27 | 19:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناس – بغداد تصاعدت حدة التحذيرات من صدام مسلح في محافظة السليمانية، بعد تطويق قوة أمنية من الآسايش مقر حركة حرية المجتمع الكردستاني، صباح اليوم الثلاثاء، في محاولة لاغلاقه، فيما قالت مصادر سياسية إن ذلك يأتي وفق توجه جديد للاتحاد الوطني نحو فتح صفحة جديدة مع تركيا، التي توترت العلاقات معها منذ استفتاء  الانفصال، وما […]

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