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فديو.. السيول تجلب الأفاعي والألغام إلى ديالى
2018/11/27 | 19:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى – ناس لم تجف بعد مياه السيول التي اجتاحت قرى ناحيتي مندلي وقزانية في محافظة ديالى شرقي البلاد، ليتفاجأ السكان المحليون بانتشار الأفاعي الكبيرة بين منازلهم فضلاً عن وصول كميات كبيرة من الألغام التي يتخوفون من أن تؤدي الى إصابات بشرية، لاسيما لدى الأطفال.

   

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