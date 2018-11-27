2018/11/27 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية،اليوم الثلاثاء ، عن توقعها لتاثر البلاد بمنخفضين جويين ناتج من اندماج منخفض البحر الاحمر بالبحر المتوسط وترافقه كتلة هوائية معتدلة باردة رطبة في مساء الخميس حتى ليلة الاحد المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بغداد والمناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون جوءها غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة كما قد تشهد المناطق تشكل ضباب في يوم الخميس “.

واوضحت ان يوم “الجمعة سيكون الامطار في الجنوب خفيفة ام في الوسطى والشمالية ستكون متوسطة الشدة وكذلك يوم السبت مع تشكل ضباب في الجو”، مبينة ان “الرياح ستكون شرقية معتدلة السرعة تبلغ 20-30 كم/ساعة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تتوقع تأثر البلاد بمنخفضين جويين خلال الايام القليلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تتوقع تأثر البلاد بمنخفضين جويين خلال الايام القليلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).