English | وظائف


الأنواء الجوية تتوقع تأثر البلاد بمنخفضين جويين خلال الايام القليلة المقبلة
2018/11/27 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية،اليوم الثلاثاء ، عن توقعها لتاثر البلاد بمنخفضين جويين ناتج من اندماج منخفض البحر الاحمر بالبحر المتوسط وترافقه كتلة هوائية معتدلة باردة رطبة في مساء الخميس حتى ليلة الاحد المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بغداد والمناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون جوءها غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة كما قد تشهد المناطق تشكل ضباب في يوم الخميس “.

واوضحت ان يوم “الجمعة سيكون الامطار في الجنوب خفيفة ام في الوسطى والشمالية ستكون متوسطة الشدة وكذلك يوم السبت مع تشكل ضباب في الجو”، مبينة ان “الرياح ستكون شرقية معتدلة السرعة تبلغ 20-30 كم/ساعة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تتوقع تأثر البلاد بمنخفضين جويين خلال الايام القليلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تتوقع تأثر البلاد بمنخفضين جويين خلال الايام القليلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رسمياً.. تحديد موعد اياب نهائي الليبرتادوريس
⋙ وزير الخارجية الفرنسي يكشف عن نيته زيارة العراق ويؤكد دعم بلاده لبغداد
⋙ الأمن الروسي يكشف محتوى السفن الأوكرانية المحتجزة
⋙ الاتحاد الأوروبي يعتمد مساعدات بـ56.5 مليون يورو لإعمار العراق
⋙ "النفط العراقية" تحدد نسب توزيع صادراتها للأسواق العالمية لعام 2019
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. هليكوبتر تحمل مقاتلة حربية بواسطة حبال
⋙ شاهد بالفيديو | متصل يدعي معرفته بمكان وجود اموال موازنة ديالى
⋙ بالصور.. النفط ينهي وحدته الرابعة استعدادا لنزاله والهلال السعودي
الأكثر شيوعا