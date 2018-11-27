بالفيديو.. هليكوبتر تحمل مقاتلة حربية بواسطة حبال

2018/11/27 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتشر مقطع فيديو، على موقع "يوتيوب" يوثق عملية نقل مقاتلة من طراز "سو-27" باستخدام طائرة هليكوبتر من طراز "مي-26" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ويظهر مقطع الفيديو طائرة الهليكوبتر "مي-26" التي تزن 28 طنا وهي تحمل المقاتلة الحربية "سو-27" والتي تزن، بدورها، 15 طنا بواسطة حبال والتحليق بها من مطار بوشكين إلى الحديقة العسكرية التاريخية في كرونشتاد.انتهى

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