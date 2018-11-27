2018/11/27 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدانت محكمة مدينة دورتموند المتهم بالشروع في القتل في 28 حالة وإحداث تفجير في نيسان/أبريل من العام 2017.

وثبت لدى المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 29 عاماً أشعل ثلاث عبوات ناسفة خلال إقلاع حافلة الفريق من أمام الفندق الذي كان يقيم فيه من أجل خوض مباراة أمام موناكو الفرنسي ضمن دوري أبطال أوروبا.

وكان يهدف وينيرغولد إلى قتل لاعبين بهذه القنابل وبالتالي التسبب في انهيار أسهم فريق بروسيا دورتموند في البورصة، بيد أن المتهم الألماني المولود في روسيا اعترف بأنه صنع القنابل بمسامير معدنية وأشعل فتيلها، نافياً في المقابل نية القتل.

وذكر المتهم في اعترافاته أنه كان يهدف فقط إلى إثارة الذعر لكسب مراهنة بعشرات الآلاف اليورو في حال انهيار أسهم النادي في البورصة.

يذكر أن الهجوم أسفر عن إصابة مدافع الفريق، الإسباني مارك باترا بجروح في ساعده بالإضافة للشرطي الذي كان يرافق الحافلة بدراجته بصدمة ناجمة عن الانفجار، والتي لا يزال على إثرها غير قادر على أداء مهمته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 14 عاماً لمنفذ الهجوم على حافلة دورتموند) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 14 عاماً لمنفذ الهجوم على حافلة دورتموند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).