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الاتحاد يعلن شروطه للاشتراك بتشكيل حكومة الإقليم
2018/11/27 | 19:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص… أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن تحديد مطالبه بمنصبي نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان للاشتراك بتشكيل حكومة الإقليم، مبينا ان الحزب الديمقراطي لا يمكنه تشكيل الحكومة من دون الاتحاد.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي لـ/المعلومة/ إن “أي لقاءات رسمية بين الأحزاب الكردية لتشكيل الحكومة لم تجرى حتى الان”.

وأضاف ان “الحزب […]

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