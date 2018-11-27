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الكرخ يتألق على حساب نفط الجنوب
2018/11/27 | 19:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رياضية- كلكامش برس؛ واصل فريق الكرخ تألقه في الدوري الكروي الممتاز؛ ونجح في الفوز على نفط الجنوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الكرخ، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ورفع الكرخ رصيده إلى النقطة 18 في المركز الثاني بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد نفط الجنوب عند النقطة التاسعة في المركز […]

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