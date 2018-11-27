2018/11/27 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجميلي: ندعم عبد المهدي في مسألة القضاء على الفساد بشكل كامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/27 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجميلي: ندعم عبد المهدي في مسألة القضاء على الفساد بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجميلي: ندعم عبد المهدي في مسألة القضاء على الفساد بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).