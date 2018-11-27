الصالحي: حريق سوق القيصرية بفعل فاعل وكاميرات المراقبة تم تغطيتها

2018/11/27 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، ان حريق سوق القيصرية بفعل فاعل وكاميرات المراقبة تم تغطيتها.وقال الصالحي في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ان "استهداف حريق سوق القيصرية في كركوك، والتي تعود تاريخها الى 400 سنة، ليست تماس كهربائيي، بعد ماثبت تغطية كاميرات المراقبة، وهي ازالة المعالم الاثرية".

واشار الى ان "الحادثة تأتي متزامنة بابعاد مرشحي الجبهة التركمانية من الكابينة الوزارية".

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