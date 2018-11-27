الصجري: لا توجد انشقاقات داخل المحور الوطني

2018/11/27 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد القيادي في تحالف المحور الوطني، النائب علي الصجري، اليوم الثلاثاء، انه لا توجد انشاقاقات داخل تحالف المحور الوطني.وذكر الصجري في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "التحالف متماسك وان ما يشاع من خلافات او انشقاقات ما هي الا زوبعة إعلامية عارية عن الصحة تمثل اجندات همها عرقلة مسيرة مشروعنا العراقي الخالص".

واضاف ان "علاقتنا بالنائب ليث الدليمي مبنية على أساس الاحترام والإخوة، ولن تتأثر مهما حاول المتربصين أن يسعوا لذلك"، موضحا انه "لن نقبل اي أسائه له من اي جهة لانه ظلم ولانريد ان يتكرر هذا الظلم". وتابع "عازمون المضي بالمشروع الوطني، وما يشاع من خلاف عارٍ عن الصحة وهو يمثل شريحة اوصلته الى البرلمان والقضاء برأه من كل التهم".ولفت الى انه "نسعى اليوم الى خلق جو من التسامح ووضع اليد باليد، من اجل بناء الدولة ومؤسساتها وتشخيص الأخطاء والنهوض بواقع كل ما يخدم ابناء الوطن".

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