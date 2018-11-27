2018/11/27 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت الادارة المحلية في قضاء سيد دخيل شرقي ذي قار اليوم ان قوة امنية من شرطة المحافظة وصلت الى المدينة لفض نزاع عشائري مسلح .





شبكة اخبار الناصرية:قالت الادارة المحلية في قضاء سيد دخيل شرقي ذي قار اليوم ان قوة امنية من شرطة المحافظة وصلت الى المدينة لفض نزاع عشائري مسلح .وقال رئيس المجلس البلدي في القضاء جابر عسكر لشبكة اخبار الناصرية ، ان قيادة شرطة ذي قار ارسلت قوة من فوج المهمات الخاصة وفوج سوات لفض نزاع عشائري مسلح بين قريتي الصلايحات وال حسن التابعتين للقضاء .ولفت الى ان النزاع كان قد اندلع بالاسحة الخفيفة والمتوسطة على خلفية حادث دهس وقع على الطريق العام شرقي المحافظة تطور ليصبح مشاجرة ومن ثم نزاع عشائري .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امنية من الناصرية الى سيد دخيل لفض نزاع عشائري مسلح) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة امنية من الناصرية الى سيد دخيل لفض نزاع عشائري مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).