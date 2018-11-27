اصابة ستة اشخاص في تصادم اربع عجلات شمالي ذي قار

2018/11/27 | 20:38

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة ستة اشخاص في حادث تصادم عنيف بين اربع عجلات شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة ستة اشخاص في حادث تصادم عنيف بين اربع عجلات شمالي المحافظة .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان الحادث وقع بين عجلات ( تويوتا كورلا ) و ( تويوتا جكسارة ) و ( تويوتا كراون ) و ( بيك اب ) حكومي على الطريق العام قرب مدينة الرفاعي .واوضح ان الحادث تسبب باصابة ستة أشخاص بجراح بينهم امرأتان من اهالي محافظة النجف ، وقد نقلوا جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة المسبب.انتهى.

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