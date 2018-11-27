وفاة أمراة من ديالى أثناء زيارة لابنها المدان بالارهاب في سجن الناصرية

2018/11/27 | 20:38

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان امرأة توفيت أثناء مقابلة احد النزلاء في سجن الحوت.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان امرأة توفيت أثناء مقابلة احد النزلاء في سجن الحوت.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " امرأة من محافظة ديالى تبلغ من العمر 61 عاما توفيت بظروف غامضة أثناء مقابلة ابنها المدان بالارهاب في سجن الناصرية المركزي".وبين المصدر، أن " القوات الأمنية قامت بنقل جثة المرأة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة اسبابه ".انتهى ت م ع.

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