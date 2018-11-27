2018/11/27 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الإعلام الأمني: تفجير عبوات ناسفة في الانبار

27/11/2018 20:14:00 PM | عدد القراءات : 32

واع/الانبار

اعلن مركز الاعلام الأمني، الثلاثاء، تفجير عبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش في محافظة الانبار.

وقال المركز في بيان تلقته (وكالة انباءالاعلام العراقي واع) ان"القوات الامنية في قيادة عمليات الانبار شرعت بواجب تفتيش في تقاطع السلام يسفر عن تفجير 18 عبوة ناسفة على شكل جليكان وصاروخ بازوكا تالف ومقذوفة نمساوية".

واضاف: " نفذت عملية تفتيش في منطقة الزنكورة اسفرت عن تفجير 18 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش، كما تمكنت مفارز المعالجة من تفجير 20 عبوة ناسفة في منطقتي البو عاصي والجفة".

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