2018/11/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب اصطدام سيارتي حمل في دهوك باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص واصابة اخر بجروح بليغة.

وقال المتحدث باسم شرطة مرور دهوك، المقدم الحقوقي ازاد طه في تصريح صحفي، ان الحادث حصل في الشارع الرئيس لبرده رش في ناحية روفيا، حين اصطدمت سيارتي حمل واسفر عن وقوع ضحايا.

واضاف ان الحادث تسبب بمصرع شخص واصابة آخر بجروح بليغة، لافتا الى ان الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخص واصابة آخر بحادث سير في دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخص واصابة آخر بحادث سير في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).