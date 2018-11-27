دلور ميقري - شيرين وفرهاد: الفصل السادس 3

2018/11/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري كان بعدُ طالباً في الإعدادية، لما وجد " إدريس " نفسه تحت سقف واحد مع امرأة غريبة.لقد استدعاه الأب، وهوَ الخبير المخضرم بالعمارة، كي يكون إلى جانبه في عمله.قدم الفتى إذاً من بلدة الأسلاف، المتشبثة أبنيتها الطينية بالسفوح الخضراء للأطلس، لينضم إلى العديد من أبنائها المستقرين في المدينة الحمراء.لم يكن عسيراً عليه فراق والدته وأشقائه حَسْب، بل وأيضاً فكرة ترك الدراسة من أجل مهنةٍ ستجعله طوال الوقت ......

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