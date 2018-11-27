ميثم الجنابي - تحليل ونقد تجارب الثورة والإصلاح في روسيا (2)

2018/11/27 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي عندما تبلغ الثقافة قناعتها الخاصة عن المثال، فإن ذلك يفترض معاناتها إياه في العلم والعمل.وهي معاناة تبدع تصوراتها عن الواجب أو عما ينبغي القيام به، ويستحيل بلوغه دون النزعة النقدية للفكر ودون فرضياته الكبرى.إذا كان الفكر الروسي المتمثل لقيم المثال الأسمى قد بلغ قناعته الخاصة عن ضرورة الثورة بالنسبة للإصلاح، فان نزعته النقدية اللاذعة تجاه الواقع وفرضياته الكبرى عن الواجب بقت في الأغلب أسيرة ا......

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