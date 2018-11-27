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نيران كركوك أذابت ذهباً بمليار دولار.. قيادي تركماني: الحريق متعمد.. والسعدي يحقق
2018/11/27 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناس- بغداد أذاب الحريق الذي نشب ليل الاثنين – الثلاثاء في سوق القيصري التاريخي المغطى وسط مدينة كركوك، مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ “مليار دولار”، بحسب رئيس اتحاد تجار المجوهرات في السوق حقي إسماعيل.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، أن أعمالاً تجرى لجمع الذهب المذاب من تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن المحال المحترقة يعود عمرها […]

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