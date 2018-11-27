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لجنة التربية تتوعد بمحاسبة العاكوب والمدير الذي عنّف التلاميذ معاً!
2018/11/27 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-ناس كشف عضو لجنة التربية في مجلس النواب قصي الياسري، الثلاثاء، عن عزم اللجنة استدعاء محافظ نينوى نوفل العاكوب لـ “إهانته” مدير مدرسة ابتدائية.

وقال الياسري لوسائل إعلام روسية، اليوم (27 تشرين الثاني 2018)، إن”اللجنة ستجتمع وتصوت من أجل استدعاء محافظ نينوى الذي ظهر بمقطع فيديو يهين أحد مدراء المدارس الابتدائية في نينوى بسبب ضربه […]

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