الرئيس بارزاني يعود إلى إقليم كوردستان

2018/11/27 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد زيارة إلى بغداد ودول خليجية ...

عاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى إقليم كوردستان، بعد زيارة إلى بغداد والنجف، ومن ثم جولة شملت دولتين خليجيتين.

وكان الرئيس بارزاني قد قام برفقة وفد ضم مسرورو بارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، وآزاد برواري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزيارة استغرقت عدة أيام إلى بغداد والنجف التقى فيها بكبار القادة العراقيين، وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت.

ووصل الزعيم الكوردي، اليوم، إلى إقليم كوردستان عبر مطار أربيل الدولي.

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