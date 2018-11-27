2018/11/27 | 20:44

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عاجل القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في مستشفى الشيخ زايد

تأریخ التحریر: : 2018/11/27 20:42

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