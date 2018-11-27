English | وظائف


القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في مستشفى الشيخ زايد
2018/11/27 | 20:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في مستشفى الشيخ زايد

تأریخ التحریر: : 2018/11/27 20:42

• 15 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في مستشفى الشيخ زايد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في مستشفى الشيخ زايد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الأهلي: هناك صورة خاطئة عن الأهلي وجماهيره يتم نقلها للأمن
⋙ أنشيلوتي: مواجهة النجم الأحمر مهمة ولكنها ليست حاسمة
⋙ طه إسماعيل يبكي حزنًا على الأهلي ويحمل البدري المسؤولية
⋙ الرئيس الفرنسي يزور بغداد قريباً
⋙ الديمقراطي الكوردستاني بانتظار رد الاتحاد الوطني والتغيير بانتظار جواب الأول لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. 22 قتيلاً من عناصر العدوان بقناصة الجيش واللجان الشعبية اليمنية في جيزان
⋙ بالصور والفيديو.. هذا ما يفعله “الوطواط” للأتراك والاجانب
⋙ بالصور والفيديو.. هذا ما يفعله “الوطواط” للأتراك والاجانب
الأكثر شيوعا