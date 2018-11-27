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اعتقال شخص اعتدى على طبيب في مستشفى الشيخ زايد ببغداد
2018/11/27 | 20:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال شخص اعتدى على طبيب في مستشفى الشيخ زايد ببغداد

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