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القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في بغداد
2018/11/27 | 20:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية؛ اليوم الثلاثاء؛ القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في احدى المستشفيات وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية؛ ان “قوة من حماية المنشأت والشخصيات؛ القت القبض على احد المتهمين بعد قيامه بالاعتداء على احد الأطباء العاملين في مستشفى الشيخ زايد في بغداد”.

واشار الى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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