2018/11/27 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية؛ اليوم الثلاثاء؛ القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في احدى المستشفيات وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية؛ ان “قوة من حماية المنشأت والشخصيات؛ القت القبض على احد المتهمين بعد قيامه بالاعتداء على احد الأطباء العاملين في مستشفى الشيخ زايد في بغداد”.واشار الى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالاعتداء على طبيب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).