الصدر يرفض تعيين وزيري دفاع وداخلية غير مستقلين

2018/11/27 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح السيد مقتدى الصدر في تغريدة له على تويتر على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الإسراع في طرح ما تبقى من کابينته الوزارية ماعدا وزارتي الدفاع والداخلية.

السيد الصدر دعا لفتح باب الترشيح للحقائب الامنية حصرا من القادة الذين حرروا الأراضي المغتصبة من عناصر داعش وبدون تدخل أي كتلة أو حزب في اختيارهم، كما اكد أنه لن يرضى الا بوزيرين مستقلين لتولي الحقيبتين الامنيتين في الحكومة الجديدة.

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