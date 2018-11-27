الفايز يتحدث عن

2018/11/27 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز عن تلقي النواب بلاغا من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن السبب الحقيقي لتأجيل جلسة اليوم المخصصة للتصويت على اكمال الكابينة الوزارية.

وقال الفايز ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى كتابا جوابيا من هيئة المساءلة والعدالة بشأن سلامة خمسة وزراء في الكابينة الجديدة، لافتا الى ان عبدالمهدي ينتظر مواقف بقية الوزراء الثلاثة لعرضهم على التصويت .

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