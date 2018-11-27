نائب عن الإصلاح يعلن انتهاء المفاوضات مع البناء.. والسبب؟

2018/11/27 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار علي البديري اوضح اسبابا اخرى لتأجيل جلسة اليوم.

واكد البديري ان المفاوضات انتهت مع تحالف البناء نتيجة اصرار الاخير على فرض مرشحي ثلاث وزارات.

وأضاف أن الاصلاح ابلغ رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تمسكهم بعدم ترشيح أي شخصية من المرشحين الذين طرحتهم البناء لتولي وزرات الداخلية والدفاع والتخطيط خلال الجلسة التي كان من المزمع عقدها اليوم.

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