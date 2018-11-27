أمير بني كعب يلعن دعمه لمشروع الصدر في اختيار وزراء مستقلين

2018/11/27 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد اعلن أمير إمارة بني كعب، الشيخ خالد جبر العلي، اليوم الثلاثاء، دعمه للمشروع الإصلاحي الذي يتبناه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال العلي في بيان تلقته “الرشيد نيوز”، إنه “طاعة للعراق والمرجعية الدينية وتاييداً للمشروع الإصلاحي الذي يتبناه الزعيم الوطني السيد مقتدى الصدر (رعاه الله ) نرفض رفضاً قاطعا تسلم اي وزير […]

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