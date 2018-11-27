بالصور:تشكيل تجمع عربي جديد في كركوك.. يُعلن عنه قريباً

2018/11/27 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

“خارج التحالف العربي”

تشكيل تجمع عربي جديد في كركوك..



يُعلن عنه قريباً

“الجبهة العربية” عنوانٌ للتجمع العربي الجديد في كركوك، التجمع الذي عقد مؤسسيه خمسة اجتماعات حتى الان، يضم بعض القيادات العربية ونواب سابقون ووجهاء عشائر وأساتذة أكاديميين وشخصيات عامة.

القيادي العربي والنائب الأسبق، عمر الجبوري، الذي يرى ان هذا التجمع سيكون نقطة قوة لعرب كركوك للمشاركة في انتخابات مجلس المحافظات، يقول لـ(كركوك ناو)، ان “الكورد والتركمان لديهم تجمعات واطراف تدعمهم لخوض الانتخابات، لذا قررنا توحيد الصف العربي بهذا التجمع”.

في اول انتخابات محلية في كركوك بعد العام 2003 حصل عرب كركوك على 6 مقاعد من اصل 42 مقعد في مجلس محافظة كركوك، ومنذ العام 2005 لم تجرى الانتخابات في المحافظة بسبب الخلافات السياسية بين مكوناتها.

ويبين عمر الجبوري الذي يعد من اهم المؤسسين لهذا التجمع لقرابته من صناع القرار في العاصمة العراقية بغداد، ان ” جميع الاطراف في التجمع تسعى لتقليل التكتلات العربية في المحافظة”.

في غضون ذلك كشف مصدر من داخل تجمع “الجبهة العربية” ان ” ساعة الصفر باتت قريبة لإعلان هذا التجمع كون جميع الاطراف متفقة من حيث المبدأ والاهداف”.

المصدر يقول لـ(كركوك ناو)، أن ” الاجتماعات تجري الان بشكل مكثف وتم عقد خمسة اجتماعات حتى الان ضمت شخصيات قديمة وجديدة منها قيادات حزبية ونواب سابقون ووجهاء عشائر وشخصيات عامة واخى أكاديمية”.

كركوك تشرين الثاني 2018، جانب من اجتماعات التجمع الجديد لعرب المحافظة

كركوك المحافظة التي طالما أثارت الجدل بين حكومتي المركز واقليم كوردستان، شهدت في تشرين الاول من العام 2017، إعادة انتشار القوات الاتحادية فيها ضمن خطة “فرض القانون” في المناطق المتنازع عليها وابرزها كركوك التي تخضع للمادة 140 من الدستور العراقي.

عرب كركوك وفي الانتخابات العراقية التشريعية للدورة البرلمانية الحالية شاركوا في الانتخابات بعدة قوائم حصد التحالف العربي في كركوك على ثلاثة مقاعد، ضمنها لـ راكان سعيد الذي لم يردد القسم الدستوري حتى الان.

كركوك تشرين الثاني 2018، جانب من اجتماعات التجمع الجديد لعرب المحافظة

“هذا التجمع يضم غالبية الاطراف التي لم تدخل في التحالف العربي، ومن الشخصيات التي انضوت وشاركت في الاجتماعات الخمسة هم، الشيخ وصفي العاصي واسماعيل الحديدي وسيد سفيان النعيمي وخلدون الحمداني وعمر الجبوري وشخصيات من عشائر البو مفرج واللهيب وعشائر اخر”.

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