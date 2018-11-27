وفاة سلطان البرقان بعد صراع مع المرض

2018/11/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر فارق السعودي سلطان البرقان؛ لاعب الهلال والاتفاق السابق، الحياة مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد صراع مع المرض، استمر لعدة أشهر.

وكان قد تم الإعلان عن نقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات في مايو الماضي دون الكشف عن طبيعة مرضه إلا أن بعض التقارير أكدت أنه أصيب بجلطة في القلب والدماغ مفاجئة.

وفي منتصف الشهر الجاري، طالب سامي الجابر؛ رئيس الهلال السابق، الجمهور بتكثيف الدعاء للبرقان، معلنًا أنه يمر بوضع صحي حرج، قبل أن يتوفى اليوم.



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خالص التعازي لأسرة النجم السابق والمحلل الرياضي الحالي سلطان البرقان 💔البقاء لله..



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، نعى لاعب الزعيم الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته..



صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته...صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله"إنا لله وإنا إليه راجعون "

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨يذكر أن الراحل لعب لعدد من الأندية السعودية منها الهلال، الذي بدأ في صفوف ناشئيه وتوج معه ببطولة الدوري عام 2011، والاتفاق والشعلة والرائد.

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