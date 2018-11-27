هاينكس: كوفاتش يواجه جبلاً من المشاكل

2018/11/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأظهر يوب هاينكس المدرب الأسطوري لبايرن ميونيخ تعاطفه مع خلفه نيكو كوفاتش الذي يمر بأوقات صعبة في وظيفته الجديدة.

وقال هاينكس:"إنه مدرب شاب ويريد السيطرة على العالم".



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وأضاف:"ولكن نيكو كوفاتش لا يمر بأوقات سهلة في ميونيخ، هناك إصابات قوية للاعبين ذوي أهمية".

وأوضح:"هناك جبل من المشاكل يتراكم أمامه".

وكان هاينكس قد قطع اعتزاله المؤقت من التدريب ليسترد سيطرة النادي على البوندسليجا ويقوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خلفاً لكارلو أنشيلوتي المُقال.

في ختام الموسم الماضي، نجح كوفاتش بقيادة أينتراخت فرانكفورت لهزم بايرن في نهائي الكأس 3-1، إلا أنه الآن يحتل المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.





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