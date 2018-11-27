كابيلو: ريال مدريد دفع ثمن التخلي عن رونالدو

2018/11/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر قال فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لفريق ريال مدريد عن العملاق الإسباني قد أخطأ في التخلي عن نجمه كريستيانو رونالدو في ميركاتو الصيف.

وكان ريال مدريد قد باع الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ قدر بـ 100 مليون يورو.

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ولم ينجح الميرنجي طوال فترة الميركاتو الصيفي في إبرام أي صفقة كبيرة لتعويض رحيل النجم البرتغالي عن قلعة سانتياجو بيرنابيو.

ويرى كابيلو الذي توج مع النادي الملكي بالدوري مرتين أن ريال مدريد يدفع حاليًا ثمن التخلي عن رونالدو.

ويعيش ريال مدريد فترة تخبط حاليًا بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي ورحيل المدرب زين الدين زيدان ونجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وقال كابيلو في تصريحاته لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت: "ريال مدريد يدفع حاليًا ثمن التخلي عن كريستيانو رونالدو، عندما كان يتواجد معهم كانت الفرق المنافسة تخاف منه وزملائه يلعبون بحرية في الملعب، لقد كان قادرًا على خلق مشاكل للخصم في أي وقت".

يشار إلى أن كابيلو كان قد توج مع ريال مدريد بالليجا في عامي 1996، 2007.

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