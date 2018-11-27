2018/11/27 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

رصدت صحيفة “ديلي ميرور” ثاني أضخم بقرة في العالم؛ وكشفت تفاصيل مثيرة عن وزنها وطولها، وضخامتها مقارنة بأقرانها.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن البقرة التي تعيش في إحدى مزارع أستراليا، يصل وزنها إلى 1.4 طن، 1400 كيلو غرام، ويقترب طولها من مترين.

وأشار مالك المزرعة التي تعيش فيها البقرة، جيف بيرسون، إلى أنه حاول بيعها في مزاد الشهر الماضي، إلا أن المشاركين في المزاد رفضوا شراءها لأنها عملاقة، ولا يستطيعون نقلها إلى مكان آخر.

وأكد بيرسون أنه سيحتفظ بالبقرة حتى موتها، لأنه لا يمكن بيعها أو ذبحها.

وذكرت الصحيفة أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كشفت عن أكبر بقرة في العالم بالعاصمة الإيطالية روما، في 27 آذار/مارس 2010، ولا تزال على قيد الحياة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقرة عملاقة في أستراليا تتحدى الذبح والبيع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقرة عملاقة في أستراليا تتحدى الذبح والبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).