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ابرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم
2018/11/27 | 22:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن جلسة التصويت على الوزراء المتبقين ستعقد بعد تسلم السير الذاتية، فيما أشار إلى ان حكومته تعتزم بشكل فعلي، إعادة فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، أمام حركة سير العجلات المدنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، تلقته “الرشيد نيوز”، أن عبد المهدي […]

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