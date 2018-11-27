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كاظم الصيادي لقناة العهد : عبد المهدي تستر على وزير الاتصالات رغم معرفته بوجود قيد جنائي ضده
2018/11/27 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كاظم الصيادي لقناة العهد : عبد المهدي تستر على وزير الاتصالات رغم معرفته بوجود قيد جنائي ضده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/27 | 22:10.

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