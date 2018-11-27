2018/11/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الكربولي لقناة العهد : عبد المهدي لا يملك صلاحية في اختيار بقية الكابينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/27 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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