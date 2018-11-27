مجلس صلاح الدين: الحشد الشعبي الطائفي اعتدى على مبنى المحافظة

2018/11/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مجلس صلاح الدين، أحد فصائل الحشد الشعبي الطائفي بالاعتداء على مبنى المحافظة، فيما طالب الحكومة الاتحادية بسحب قطعات الحشد من تكريت.

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