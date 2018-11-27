اعتقال 12 مطلوباً بينهم أربعة بتهمة الإرهاب في مناطق متفرقة بديالي

2018/11/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، الثلاثاء،اعتقال 12 مطلوباً بينهم أربعة بتهمة الإرهاب في مناطق متفرقة من المحافظة.

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