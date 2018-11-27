English | وظائف


اعتقال 12 مطلوباً بينهم أربعة بتهمة الإرهاب في مناطق متفرقة بديالي
2018/11/27 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، الثلاثاء،اعتقال 12 مطلوباً بينهم أربعة بتهمة الإرهاب في مناطق متفرقة من المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 12 مطلوباً بينهم أربعة بتهمة الإرهاب في مناطق متفرقة بديالي) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 12 مطلوباً بينهم أربعة بتهمة الإرهاب في مناطق متفرقة بديالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عبد المهدي يبرأ داعش من تفجرات نينوى ويكشف الجهة المسؤولة عنها
⋙ شاهد بالفيديو | اهالي قرية "البوهليل" في الديوانية تحاصرهم السيول ... ومناشداتهم لم ترى استجابة من الجهات الحكومية
⋙ باحثة عراقية تطالب ترامب بتحمل اخطاء الادارات الامريكية السابقة في العراق
⋙ المقاولون يخطف الفوز من الأهلي بالدوري المصري
⋙ أسهم أوروبا تهبط مع إثارة ترامب لمخاوف الحرب التجارية من جديد
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | اهالي قرية "البوهليل" في الديوانية تحاصرهم السيول ... ومناشداتهم لم ترى استجابة من الجهات الحكومية
⋙ شاهد بالفيديو | سالفة (حجي حمد وشيوخ الدقلات)
⋙ بالصور:تشكيل تجمع عربي جديد في كركوك.. يُعلن عنه قريباً
الأكثر شيوعا