مجلس الوزراء يصدر قراراً بتوزيع الأراضي ومكافحة التلوث

2018/11/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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