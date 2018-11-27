English | وظائف


مجلس الوزراء يصدر قراراً بتوزيع الأراضي ومكافحة التلوث
2018/11/27 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصدر قراراً بتوزيع الأراضي ومكافحة التلوث) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصدر قراراً بتوزيع الأراضي ومكافحة التلوث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ واع/ الناصري يعلن قرب توزيع 1900 قطعة ارض للمعلمين في ذي قار
⋙ ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار الرئيسية
⋙ ابتداءًا من الجمعة.. تحذيرات من أمطار وسيول مرتقبة تهدد العراق
⋙ الأنواء الجوية تحذر من انحسار مدى الرؤية في بعض مدن كردستان
⋙ عبد المهدي يبرأ داعش من تفجرات نينوى ويكشف الجهة المسؤولة عنها
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | اهالي قرية "البوهليل" في الديوانية تحاصرهم السيول ... ومناشداتهم لم ترى استجابة من الجهات الحكومية
⋙ شاهد بالفيديو | سالفة (حجي حمد وشيوخ الدقلات)
⋙ بالصور:تشكيل تجمع عربي جديد في كركوك.. يُعلن عنه قريباً
الأكثر شيوعا