2018/11/27 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ الحشد الشعبي/ اللواء الثاني، الثلاثاء، جولة استطلاع أمنية في بادية النجف الاشرف بعمق 30 كم.

وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان اللواء الثاني في الحشد وقوة من فوج طوارئ النجف شرع بعملية استطلاعية جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مبينا ان العملية شارك فيها اليوان المسير وشملت التوغل بعمق 30 كلم خارج الخندق الشقي لغرض تعزيز الامن في محافظة النجف الاشرف.

يشار الى ان اللواء الثاني في الحسد الشعبي ينتشر في عدد من الاطواق الامنية وابراج المراقبة والخندق المحيط بالنجف الاشرف لتأمين المحافظة من اي تهديد امني.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الثاني في الحشد ينفذ عملية إستطلاعية بعمق 30 كم في بادية النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الثاني في الحشد ينفذ عملية إستطلاعية بعمق 30 كم في بادية النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).