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مجلس الوزراء يبحث آليات توزيع الأراضي السكنية على المواطنين
2018/11/27 | 22:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وتم التصويت على قرارات تتعلق بالاستثمار والمشاريع التي تخص تلوث المياه.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، اليوم (27 تشرين الثاني 2018)، أن “المجلس عرض بجلسته الخطوات العملية لتوزيع الاراضي على المواطنين ووضع الخطوات اللازمة للتوزيع بعد اطلاقه الاسبوع الماضي”.

وأضاف أن […]

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