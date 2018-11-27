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متى يخرج السيسي من عالمه الافتراضي؟
2018/11/27 | 22:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علاء الأسواني* كان لي زميل ثري في المدرسة يحلم بأن يكون طبيبا لكنه لم يحصل في الثانوية العامة على مجموع يؤهله لكلية الطب فالتحق بكلية التجارة، حزن صديقي جدا على ضياع حلمه ثم زرته في مزرعة أبيه يوما فوجدته، للغرابة، قد اشترى معطفا أبيض وسماعة طبية وخصص حجرة في بيتهم الواسع ليكشف فيها على الخدم […]

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