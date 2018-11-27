تركيا تؤكد استمرار عملياتها العسكرية شمالي العراق

2018/11/27 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ أعلن مجلس الأمني القومي التركي؛ أن أنقرة ستواصل العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية شمالي العراق وسوريا.ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية عن المجلس قوله: “سنواصل العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية في شمال العراق وسوريا”​​​؛ مشيرا الى ان “الكيان الإرهابي في شرق الفرات يشكل أكبر تهديد للحل السياسي في سوريا”.في اشارة الى حزب […]

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