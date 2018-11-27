بارزاني يبحث مع السفير الامريكي ملف أربيل - بغداد ويجدد موقفاً لعبد المهدي‎

2018/11/27 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقاء له مع السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان، اليوم الثلاثاء، دعم اقليم كوردستان لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في المساعي لحل المشكلات بين اربيل وبغداد واستقرار وامن في العراق وتحسين الاوضاع الاقتصادية في العراق واقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ورد لشفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الثلاثاء، السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان والقنصل العام الامريكي لدى الاقليم.

واشار البيان الى ان اللقاء شهد الحديث عن التطورات الامنية والسياسية في المنطقة والاوضاع في العراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومشاركة ودعم الاطراف السياسية في اقليم كوردستان لحكومة عادل عبد المهدي.

واضاف البيان ان بارزاني جدد التأكيد على دعم اقليم كوردستان لعبد المهدي من اجل معالجة مشكلات اربيل – بغداد والاستقرار والامن في العراق وتحسن الوضع الاقتصادي في العراق واقليم كوردستان بصورة عامة.

ونوه البيان الى ان الحوار بين الاطراف السياسية وتشكيل الحكومة الجديبدة في الاقليم وعدد من الموضوعات المرتبطة باوضاع العراق والمنطقة كانت عددا من المحاور الاخرى في اللقاء.

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