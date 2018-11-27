2018/11/27 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | باص الامل ..
مشروع انساني لزرع الامل بنفوس اطفال حرموا التعليم ..
تقرير: حسين الفارس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | باص الامل .. مشروع انساني لزرع الامل بنفوس اطفال حرموا التعليم .. تقرير: حسين الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مشروع انساني لزرع الامل بنفوس اطفال حرموا التعليم ..
تقرير: حسين الفارس
مصدر الفيديو: A83Ou-oud4s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | باص الامل .. مشروع انساني لزرع الامل بنفوس اطفال حرموا التعليم .. تقرير: حسين الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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