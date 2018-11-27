روسيا تمدد احتجاز 12 بحارا أوكرانيا حتى 2019

2018/11/27 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قضت محكمة سيمفيروبول عاصمة جمهورية القرم الروسية التي تنظر في قضية انتهاك سفن أوكرانية سيادة روسيا قرب مضيق كيرتش بتمديد احتجاز 12 بحارا كانوا على متنها حتى الـ25 من يناير المقبل.ووجهت المحكمة للمواطنين الأوكرانيين تهمة بـ”العبور غير الشرعي للحدود الروسية ضمن مجموعة من الأفراد بعد تخطيط مسبق أو باستخدام العنف أو التهديد […]

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